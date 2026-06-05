Monopattini distrazione e alcol | la Polizia sale in cattedra e fa sperimentare ai giovani i rischi alla guida

La Polizia di Forlì ha organizzato una giornata di sensibilizzazione rivolta ai giovani, durante la quale sono stati simulati rischi legati alla guida di monopattini. Sono stati mostrati gli effetti della distrazione e dell’alcol sulla capacità di controllo del veicolo. I ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza pratica, con attività che riproducevano situazioni di pericolo sulla strada. L’obiettivo era far comprendere i rischi senza doverli sperimentare realmente.

L’anno scolastico sta per concludersi ma per la Polizia di Stato di Forlì, presente sui banchi di scuola per parlare di sicurezza stradale, è già tempo di bilanci. Nell’anno scolastico 2025-2026 gli uomini e le donne della Polizia Stradale di Forlì e di Bagno di Romagna sono entrati in 22 scuole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lezione dei carabinieri a scuola sui rischi di alcol e droga alla guidaIn un istituto scolastico della provincia, i Carabinieri hanno tenuto un incontro rivolto agli studenti per sensibilizzarli sui rischi legati all’uso...

Dalla parte dei ragazzi. La Polizia sale in cattedra contro il bullismoLa Polizia ha avviato iniziative nelle scuole per affrontare il problema del bullismo, coinvolgendo studenti e insegnanti in sessioni di educazione e...

Monopattini e guida in stato di ebbrezza, scattano multe e ritiro patente: la sentenza della CassazioneLa Cassazione ha stabilito che le norme penali sulla guida in stato di ebbrezza si applicano anche ai monopattini elettrici, equiparati alle biciclette, con sanzioni che possono includere multa, ... fanpage.it

Monopattini e guida in stato di ebbrezza, multe e rischio arresto: sentenza CassazioneIl reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi utilizza un monopattino elettrico. Lo ha confermato la Corte di Cassazione in una sentenza arrivata dopo il ricorso di un uomo condannato ... tg24.sky.it