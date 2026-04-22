Lezione dei carabinieri a scuola sui rischi di alcol e droga alla guida

In un istituto scolastico della provincia, i Carabinieri hanno tenuto un incontro rivolto agli studenti per sensibilizzarli sui rischi legati all’uso di alcol e droga alla guida. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri organizzato dall’Arma con vari istituti di diverso livello, con l’obiettivo di informare i giovani sui pericoli e sulle conseguenze di comportamenti pericolosi al volante.

Nell’ambito del ciclo d’incontri che l’arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti nel territorio della provincia, ha avuto luogo un confronto tra Carabinieri e gli studenti dell’istituto comprensivo “Città di Piero” di Sansepolcro con.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Notizie correlate

Droga e alcol alla guida: raffica di arresti e denunce dei Carabinieri di MonrealeA Villabate, i militari hanno tratto in arresto un 23enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con oltre 50 grammi di hashish e...

Coltelli, alcol e droga: sabato di controlli straordinari dei carabinieriDi recente i carabinieri hanno intensificato i controlli tra Valtrebbia e bassa Valtidone con sequestri, patenti ritirate e comunicazioni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri al Supercinema per un corso di formazione; Catania, Carabinieri e studenti: lezione di legalità viva; A lezione di biodiversità con l’Arma dei carabinieri; A scuola di legalità con i carabinieri: il progetto che insegna a vivere insieme.

Lezione dei carabinieri a scuola sui rischi di alcol e droga alla guidaNell’ambito del ciclo d’incontri che l’arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti nel territorio della provincia, ha avuto luogo un confronto ... arezzonotizie.it

Catania, Carabinieri e studenti: lezione di legalità vivaAll’Istituto Galileo Galilei incontro tra Carabinieri e studenti su sicurezza stradale, social, cyberbullismo e cultura della legalità. catania.liveuniversity.it

#Cronaca A lezione sulle onde: oggi a Castellammare l’evento “Il mare tra Mito, Storia e Scienza” - facebook.com facebook

Una #Lazio perfetta, lezione totale tecnico-tattica di #Sarri a #Conte, dal primo all’ultimo minuto: poteva finire 5-1 e non 2-0. Zero milioni o quasi contro centinaia. E meno male che il mercato è chiuso… In campo non vanno i soldi, ma le idee. #Conte è stato pe x.com