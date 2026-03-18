Dalla parte dei ragazzi La Polizia sale in cattedra contro il bullismo

La Polizia ha avviato iniziative nelle scuole per affrontare il problema del bullismo, coinvolgendo studenti e insegnanti in sessioni di educazione e sensibilizzazione. Le operazioni si concentrano su incontri formativi e attività di ascolto per prevenire comportamenti aggressivi tra i giovani. Le autorità spiegano l'importanza di intervenire precocemente per contrastare ogni forma di prepotenza e favorire un ambiente scolastico più sicuro.

"Il bullismo non è solo un atto di prepotenza, ma una ferita profonda alla convivenza civile che si nutre di silenzio e indifferenza", proprio per scardinare queste dinamiche e gettare i semi di una cultura fondata sull’empatia, il personale della polizia di Stato ha incontrato la scorsa settimana gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto Burri di Trestina. L’iniziativa, focalizzata sui temi del rispetto reciproco e dell’educazione alla legalità, ha trasformato l’aula in uno spazio di riflessione critica dove i giovani studenti hanno potuto analizzare i comportamenti corretti da adottare nella vita di tutti i giorni.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla parte dei ragazzi. La Polizia sale in cattedra contro il bullismo Articoli correlati Leggi anche: Lotta alla droga: la polizia sale in cattedra Leggi anche: Simulatori di ebbrezza e visori ottici: la Polizia Locale sale in cattedra con l'alta tecnologia Contenuti e approfondimenti su Dalla parte dei ragazzi La Polizia sale... Temi più discussi: Dalla parte dei ragazzi. La Polizia sale in cattedra contro il bullismo; Pilastro, un'altra giornata di protesta contro il Museo dei bambini a Bologna: scontri con feriti, 13 fermati; Cyberbullismo e legalità: la Polizia di Stato incontra gli alunni del liceo Galeazzo Alessi; Abusi in rete, quasi tremila indagini e 144 arresti nel 2024. La Polizia Postale: la strategia per proteggere i ragazzi parte dalle scuole. Abusi in rete, quasi tremila indagini e 144 arresti nel 2024. La Polizia Postale: la strategia per proteggere i ragazzi parte dalle scuoleUn collaboratore scolastico di Catania che utilizzava l’intelligenza artificiale per creare immagini di nudo con il volto delle studentesse dell’istituto in cui lavorava. Una docente di Treviso che in ... tecnicadellascuola.it Dalle elementari alle medie: il Patentino digitale cresce con i ragazziDenunciate. È la parola che la Polizia postale ripete come un mantra agli studenti delle scuole medie. Eppure, nella maggior parte dei casi, i ragazzi vittime di cyberbullismo non lo fanno. Hanno ... repubblica.it Luigi Maiello è stato chiamato a guidare la polizia municipale di Arzano al posto di Biagio Chiariello che è andato a dirigere la Polizia provinciale di Caserta da qualche settimana. Finalmente una buona notizia e un minimo di riconoscimento a una persona pe - facebook.com facebook Scarpinato: “Il pubblico ministero in Italia è espressione dello stato sociale. Ai cittadini conviene un pm appiattito sulle forze di polizia o un pm che è un giudice” @fattoquotidiano x.com