monnalisa sigla nuovo accordo di licenza con dondup per linea kidswear

Il gruppo Monnalisa ha firmato un nuovo accordo di licenza con Dondup per la linea kidswear. La collaborazione riguarda collezioni dedicate ai bambini, con prodotti distribuiti a livello nazionale e internazionale. La partnership si aggiunge alle altre licenze in corso, rafforzando la presenza del marchio nel settore dell’abbigliamento infantile. L’intesa è stata annunciata oggi, con dettagli sulla durata e le modalità di distribuzione ancora da definire.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Monnalisa, gruppo industriale attivo nel childrenswear di alta gamma e quotato su Euronext Growth Milan, annuncia la firma di un accordo di licenza di 5 anni con Dondup per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione - in esclusiva mondiale - della linea kidswear del marchio. Dondup, brand fondato nel 1999 e dal 2021 parte del portafoglio del Made in Italy Fund gestito da Quadrivio & Pambianco, vive oggi una nuova stagione creativa che ne proietta l'identità - fatta di cultura del denim e di un'ossessione per il fit - su una scena sempre più internazionale. L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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