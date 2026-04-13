Monnalisa oltre il kidswear la piattaforma per scalare i mercati globali

Monnalisa, azienda specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma, è stata fondata nel 1968 ad Arezzo e dal 2018 è quotata su Euronext Growth Milan. Dopo aver registrato un Ebitda consolidato adjusted di 3,3 milioni di euro nel 2025, rispetto ai 2,1 milioni dell’anno precedente, l’azienda punta a espandersi ulteriormente nel mercato globale. La società prevede obiettivi ambiziosi per l’esercizio 2026, rafforzando la propria presenza internazionale.

MONNALISA, azienda di kidswear di alta gamma nata nel 1968 ad Arezzo e quotata dal 2018 su Euronext Growth Milan, ha grandi aspettative per l’esercizio 2026, dopo aver chiuso il 2025 con un Ebitda consolidato adjusted di 3,3 milioni di euro, contro i 2,1 milioni dell’anno prima. Presente in oltre 50 paesi con negozi monobrand e multi-brand, Monnalisa fattura circa 34 milioni di euro di cui oltre il 50% proveniente dall’estero. Nel 2024, sotto la guida del nuovo ceo Matteo Tugliani, il gruppo ha varato un piano di ristrutturazione finanziario e di rilancio industriale che ha segnato una discontinuità con la gestione precedente, con un modello di business votato alla creazione di valore per gli azionisti nel lungo periodo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monnalisa oltre il kidswear, la piattaforma per scalare i mercati globali Leggi anche: Iran, oltre 1.100 navi bloccate nel Golfo: la crisi di Hormuz mette a rischio i mercati energetici globali Vivai Rauscedo: confermata la guida per sfidare i mercati globaliLa guida della cooperativa Vivai Cooperativi Rauscedo ha ricevuto una conferma ufficiale durante l’ultimo incontro del Consiglio di Amministrazione...