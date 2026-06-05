Come è andata la puntata. Tra tensioni, prove estreme e momenti di grande emozione, il terzo appuntamento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, l’esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, ha messo ancora una volta alla prova la Compagnia delle Tentazioni. Le scelte individuali hanno acceso nuove discussioni all’interno del gruppo, ma le difficoltà affrontate durante il percorso hanno anche rafforzato lo spirito di squadra. Dopo la prima “prova ricarica” dell’edizione, che ha visto protagonista una sorprendente Orietta Berti in un insolito luna park malese, i concorrenti si sono confrontati con una delle sfide più dure dell’intera esperienza: l’attraversamento di una gigantesca distesa di fango, un trekking estenuante che ha messo a dura prova resistenza fisica e tenuta mentale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Money Road, tra tensioni e prove estreme: il gruppo resiste nella distesa di fango

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