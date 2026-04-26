Il 21 maggio su una rete nazionale parte una nuova edizione di un reality che coinvolge dodici concorrenti in un percorso nella foresta, con un montepremi di 300mila euro. Le prove, suddivise tra sfide fisiche e dilemmi morali, mettono alla prova la capacità di lavorare in squadra e di affrontare decisioni difficili. Il programma si svolge in un ambiente naturale e richiede ai partecipanti di superare varie difficoltà lungo il percorso.

? Cosa sapere Il 21 maggio su Uno partono dodici concorrenti per il montepremi di 300mila euro.. Le prove nella foresta testano la coesione del gruppo tramite dilemmi etici e fisici.. Il prossimo giovedì 21 maggio, dodici nuovi protagonisti affronteranno le sfide di Money Road 2 su Uno, con un montepremi che punta a raggiungere i 300mila euro attraverso prove fisiche e dilemmi etici nella foresta. Dopo l’impatto mediatico della prima edizione, il format condotto da Fabio Caressa riparte con una struttura che mette sotto esame la tenuta dei legami umani di fronte al denaro. La nuova stagione non si limiterà a replicare il successo passato, ma intensificherà la difficoltà del percorso attraverso trekking sempre più impegnativi tra la vegetazione selvaggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Money Road 2: 300mila euro tra dilemmi etici e sfide nella foresta

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