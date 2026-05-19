money road riparte su sky e now caressa tra tentazioni estreme e sfide nella giungla

La nuova stagione di Money Road è arrivata su Sky e NOW, con Caressa che torna a condurre il reality. Il programma porta i concorrenti in una giungla in Malesia, dove devono affrontare sfide e tentazioni. Durante il percorso, ci saranno ospiti speciali e momenti di tensione tra i partecipanti. La produzione ha annunciato che il format si svilupperà in ambienti estremi, con prove che mettono alla prova resistenza e capacità di adattamento.

Nuova stagione di Money Road: Caressa guida il reality tra tentazioni, ospiti speciali e dinamiche estreme nella giungla malese. Il ritorno di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo si preannuncia come un viaggio ancora più profondo e spietato nei meandri della psicologia umana, trasformando la giungla malese nel teatro di un esperimento sociale dove l’etica si scontra frontalmente con il valore del denaro. La conferenza stampa di presentazione della seconda edizione, condotta da Florencia Di Stefano e nobilitata dalla presenza di Fabio Caressa, ha delineato i contorni di una produzione Sky Original, realizzata da Blue Yasmin, che debutterà giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW, per poi approdare in chiaro su TV8 dal 26 maggio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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