Money Road stasera su Sky e NOW | anticipazioni e cosa succede nel secondo episodio

Stasera su Sky e NOW va in onda il secondo episodio di Money Road. Nel nuovo episodio, vengono introdotte nuove tentazioni, ingressi e strategie di gioco. La puntata si concentra sulle mosse dei partecipanti e sugli sviluppi delle dinamiche all’interno del programma. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sui cambiamenti specifici, ma si conferma la presenza di novità rispetto alla prima puntata.

Money Road torna su Sky e NOW: orario, anticipazioni e novità del secondo episodio tra nuove tentazioni, ingressi e strategie di gioco. Arriva giovedì 28 maggio su Sky e in streaming su NOW il secondo appuntamento con l’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine. Il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa condurrà le persone comuni riunite nel mezzo della giungla malese più remota e selvaggia, alle prese con la sopravvivenza in un contesto di rigida privazione. A lui il compito di illustrare i trekking che li aspettano, percorsi faticosissimi durante i... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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