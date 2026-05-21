Stasera inizia la seconda stagione di Money Road, il programma che porta i concorrenti attraverso le sfide della giungla in Malesia. La trasmissione presenta un gruppo di partecipanti che si preparano ad affrontare le prove e le difficoltà del percorso. I concorrenti sono stati annunciati e sono pronti a partire per questa nuova avventura. Prima della messa in onda, si conoscono i nomi e le caratteristiche di chi si metterà in gioco in questa edizione.

Stasera parte la seconda stagione di Money Road. Scopriamo chi sono i nuovi concorrenti che affronteranno la giungla della Malesia. Questa sera, giovedì 21 maggio, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original. La seconda stagione di Money Road- Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game di Sky, è pronta a partire. La prima puntata andrà in onda questa sera, giovedì 21 maggio, su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Fabio Caressa. La centro della trasmissione televisiva ci sarà un nuovo gruppo formato da 12 persone comuni, tutte pronte a sbarcare nella giungla della Malesia dove dovranno resistere alle tentazioni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Money Road 2026 al via stasera: chi sono i concorrenti e tutto quello che devi sapere prima di vederlo

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