money road quando inizia la seconda edizione

Dopo il riscontro positivo ottenuto durante la prima edizione, Money Road ritorna in televisione con una seconda stagione. Il programma, condotto da Fabio Caressa, riprenderà il suo format in cui i concorrenti devono gestire budget e affrontare tentazioni. La trasmissione tornerà in onda prossimamente, riproponendo le sfide e le dinamiche che hanno attirato l’attenzione del pubblico nella prima occasione. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata.

Dopo l’enorme successo della prima edizione, Money Road si prepara a tornare sul piccolo schermo. Il programma condotto da Fabio Caressa metterà nuovamente alla prova i suoi concorrenti, fra tentazioni e budget da rispettare. Quando inizia Money Road 2026. L’appuntamento è per il prossimo 21 maggio quando su Sky e in streaming su Now andrà in onda la trasmissione condotta da Fabio Caressa. La prima stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo aveva stregato il pubblico grazie ad un meccanismo particolarmente interessante. Si tratta infatti di uno strategy game che riunisce 12 concorrenti (non famosi) con diverse età, estrazione sociale e mestieri. 🔗 Leggi su Dilei.it

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