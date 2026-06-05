Mondiali | Iran visti negati negli Usa a 15 membri dello staff della Nazionale
Almeno 15 membri dello staff della nazionale iraniana sono stati rifiutati i visti negli Stati Uniti, secondo fonti interne citate da Al Jazeera. La decisione riguarda il personale coinvolto nella partecipazione ai Mondiali, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto. La squadra iraniana si prepara a competere in un torneo internazionale senza alcuni membri chiave dello staff. La questione dei visti rappresenta un ostacolo per la partecipazione completa della squadra.
Fonti interne hanno riferito ad Al Jazeera che almeno 15 membri dello staff della nazionale iraniana si sono visti negare il visto negli Stati Uniti. Si tratta di allenatori, personale tecnico e dirigenti. Le stesse fonti dicono che alcuni di coloro a cui è stato negato il visto erano ufficialmente riconosciuti dalla Fifa come parte dello staff tecnico eo di allenatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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