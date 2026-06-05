Fonti interne hanno riferito ad Al Jazeera che almeno 15 membri dello staff della nazionale iraniana si sono visti negare il visto negli Stati Uniti. Si tratta di allenatori, personale tecnico e dirigenti. Le stesse fonti dicono che alcuni di coloro a cui è stato negato il visto erano ufficialmente riconosciuti dalla Fifa come parte dello staff tecnico eo di allenatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Mondiali: Iran, visti negati negli Usa a 15 membri dello staff della Nazionale

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