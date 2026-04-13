I playoff NBA del 2026 sono previsti per il mese di aprile, con le partite che si svolgeranno nel giro di poche settimane dalla conclusione della stagione regolare. Le squadre qualificate sono state annunciate e il girone di qualificazione è definito, con tutte le formazioni che hanno completato il percorso di qualificazione. Le date e gli orari delle partite sono stati comunicati, con un calendario che prevede diverse sfide nel corso del mese di aprile.

2026-04-13 14:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’NBA del 2026 prevede un’inversione di rotta tipicamente rapida tra la fine della stagione regolare e l’inizio della postseason. Quattro squadre ciascuna della Eastern Conference e della Western Conference prenderanno parte alle partite di play-in per avere il diritto di unirsi a 12 rivali nel primo turno dei playoff. Tra le speranze, i Boston Celtics sono ai playoff per la dodicesima stagione consecutiva e i Phoenix Suns fanno parte dei play-in per la prima volta nella storia della franchigia. Ecco quando iniziano i playoff NBA e i dettagli chiave sull’azione, incluso quanto potrebbero durare e come guardarli dal vivo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Quando iniziano i playoff NBA? Date, orari, squadre al completo, girone confermato, partite in programma nel 2026

Chi affronteranno Galles e Irlanda alle finali di calcio? Dettagli finali completi dei playoff, gruppo confermato del torneo FIFA, partite, programma, girone per i vincitori dei playoff europei2026-03-26 23:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Galles e Irlanda sperano di...

Calendario completo dell’Inghilterra, programma confermato, prossima partita inclusi calcio d’inizio e orari di inizio, canali TV, girone2026-03-23 15:16:00 Il web non parla d’altro: L’Inghilterra giocherà otto partite in meno di un mese se raggiungerà le semifinali della Coppa del...