Mondiali 2026 novità per gli inni nazionali | l’intero staff a centrocampo e fuochi d’artificio!

Da calcionews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, tutto lo staff è stato schierato al centro del campo mentre sono stati lanciati fuochi d’artificio. Per la prima volta, gli inni nazionali sono stati eseguiti con lo staff sul campo e accompagnati da spettacoli pirotecnici. La cerimonia ha coinvolto anche la presenza di musicisti e tecnici, che hanno partecipato all’esecuzione e alla regia dell’evento. Nessun altro dettaglio sulle modalità di questa novità è stato comunicato.

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Tutte le novità introdotte per il torneo. Il cerimoniale FIFA per gli inni nazionali ai prossimi Mondiali 2026 (11 giugno-19 luglio) subirà una vera rivoluzione. La tradizionale disposizione degli undici titolari sul rettangolo di gioco lascerà spazio a una coreografia rinnovata, pensata per valorizzare l’ unità del gruppo e il ruolo determinante di panchina e staff tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tutto il gruppo squadra si radunerà nel cerchio di centrocampo, includendo i titolari, le riserve e lo staff. I due gruppi squadra saranno disposti attorno ai simboli ufficiali della competizione e alle bandiere nazionali, creando un palcoscenico centrale dove emergono coesione e compattezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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