Mondiali 2026 novità per gli inni nazionali | l’intero staff a centrocampo e fuochi d’artificio!

Notizia in breve

Durante la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, tutto lo staff è stato schierato al centro del campo mentre sono stati lanciati fuochi d’artificio. Per la prima volta, gli inni nazionali sono stati eseguiti con lo staff sul campo e accompagnati da spettacoli pirotecnici. La cerimonia ha coinvolto anche la presenza di musicisti e tecnici, che hanno partecipato all’esecuzione e alla regia dell’evento. Nessun altro dettaglio sulle modalità di questa novità è stato comunicato.