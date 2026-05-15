LIVE Italia-Francia Amichevole volley femminile in DIRETTA | squadre in campo per gli inni nazionali

Alle 20.58 si è svolta la cerimonia degli inni nazionali prima dell'inizio dell’amichevole di pallavolo tra Italia e Francia. Le due squadre sono entrate in campo e hanno ascoltato le rispettive canzoni nazionali, seguite dall’inizio del primo set. La partita si svolge in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili tramite link dedicato. La sfida vede le atlete scambiarsi battute e strategie sul campo, mentre le tifoserie sono presenti in tribuna.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Il team francese per la sfida di stasera: Lilou Ratahiry, Fatouimata Fanguedou, Amandha Sylves, Juliette Fidon, Eve Mathi, Lena Chameaux, Manon Jaegy, Fetia Rovira, Camille Massuel, Amelie Rotar, Halimatou Bah, Juliette Gelin, Rita Sebiti, Lorielle Depie, Maeva Schalk, Enora Danard Selosse. 20.55 Squadre in campo per gli inni nazionali. 20.52 Piemonte ancora protagonista in questi incontri amichevoli: ieri si è giocato a Biella, stasera al Pala Igor di Novara. 20.49 Nel primo confronto con le francesi, tante note positive in casa Italia, a partire dalle giovani Merit Adigwe e Loveth Omoruyi. 20.46 Per Velasco la partita di stasera sarà un’altra occasione per provare alcune nuove soluzioni, senza la presenza di diverse big. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: squadre in campo per gli inni nazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile Sullo stesso argomento LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: immediata rivincita contro le transalpineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia... LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: nuovo test contro le transalpineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia... #ItaliaFrancia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di #JulioVelasco LIVE x.com Quale preferisci tra Italia, Francia e Spagna e perché? reddit Italia-Francia oggi in tv, amichevole volley femminile: orario venerdì 15 maggio, programma, streamingDopo il primo confronto di Biella, l’Italia torna in campo al PalaIgor di Novara per la seconda amichevole consecutiva contro la Francia, appuntamento che ... oasport.it LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: nuovo test contro le transalpineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia ... oasport.it