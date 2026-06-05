Mondiali 2026 | Nike sfida il calcio con Mbappé e le leggende

Nike ha lanciato un nuovo cortometraggio per i Mondiali 2026 con Mbappé e alcune leggende del calcio. La campagna mette in evidenza l’interazione tra il giovane attaccante e le icone pop che lo accompagnano nel video. La pubblicità si rivolge ai giovani calciatori, suggerendo come potrebbe evolversi il loro stile di gioco. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di cambiamento o sui nomi delle leggende coinvolte.

Come cambierà il modo di giocare dei giovani calciatori dopo questa campagna?. Chi sono le icone pop che affiancano Mbappé nel nuovo cortometraggio?. Perché Nike sta unendo calcio, moda e musica in un unico progetto?. Quali leggende del passato appariranno per connettere le diverse generazioni?.? In Breve Cast include LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Young Miko e LISA.. Presenza di leggende come Ibrahimovic, Cantona, Ronaldinho, Drogba e Jorge Ocampos.. Progetto prevede estensioni narrative successive per approfondire le storie dei protagonisti.. Inizio ufficiale della Coppa del Mondo fissato per l'11 giugno 2026.. Nike lancia il progetto Rip the Script in vista della Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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