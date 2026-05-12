coppa italia 2026 il trofeo in treno verso roma con le leggende del calcio italiano

Per la finale di Coppa Italia del 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, il trofeo è stato trasportato a bordo di un treno Frecciarossa. La coppa ha percorso i binari in un viaggio speciale, accompagnata da alcune leggende del calcio italiano. L'evento ha coinvolto il trasporto del trofeo tra le città, in vista della partita tra Lazio e Inter. La competizione si svolge con la finale prevista allo stadio romano.

La Coppa Italia Frecciarossa torna a viaggiare sui treni ad Alta Velocità. In vista della finale di domani, 13 maggio, allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, il trofeo è stato protagonista di uno speciale viaggio a bordo di un treno Frecciarossa. Per il quinto anno consecutivo Frecciarossa, brand di Trenitalia (Gruppo FS), è title sponsor della competizione, rafforzando il legame tra il grande calcio italiano e l’Alta Velocità. L’arrivo della Coppa Italia Frecciarossa nella Capitale segna una delle tappe centrali della settimana che conduce alla finale. A bordo treno, ad accompagnare la Coppa da Milano a Roma, alcuni dei nomi...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Coppa Italia, il trofeo in treno verso Roma con le leggende del calcio italiano

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