Nike Football ha presentato le divise delle nazionali in vista dei Mondiali 2026, progettate con la tecnologia Aero-FIT. Dal Brasile alla Francia all'Olanda: eccole tutte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Brasile alla Francia: guarda le maglie Nike dei Mondiali 2026

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