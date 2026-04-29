Gallipoli regina del volo anfibio il Salento si prepara ad accogliere il Gidro 2026

Il Salento si appresta ad ospitare la seconda edizione del Gidro 2026, evento internazionale dedicato al volo anfibio. La città di Gallipoli si prepara ad accogliere numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni, pronti a mostrare le proprie capacità nel settore dell’aviazione e delle attività sul mare. L'evento, che si svolgerà nei prossimi mesi, vedrà protagonisti mezzi aerei e nautici, con attività e dimostrazioni rivolte a pubblico e addetti ai lavori.

GALLIPOLI – Il cielo e il mare del Salento tornano a essere protagonisti dell’aviazione internazionale con la seconda edizione del Gidro 2026.Dopo il successo dello scorso anno, il Giro d’Italia in idrovolante si rinnova con un programma ambizioso che vedrà la provincia di Lecce come cuore.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Baronissi si prepara ad accogliere Libro Aperto Festival 2026Dal 10 al 12 aprile 2026 Baronissi tornerà a essere il punto di riferimento della letteratura per bambini, ragazzi e giovani lettori con una nuova... Il Trentino si prepara ad accogliere Emma e i NegramaroOltre a loro, tante altre voci italiane canteranno sul palco del Trento Live Fest.