Via Saffi si prepara ad accogliere i servizi sociali

A via Saffi è in fase di allestimento una nuova sede destinata ai servizi sociali. Entro giugno sarà pronta la struttura che ospiterà la stazione di posta e il progetto ‘Dopo di noi’. La realizzazione di questa sede fa parte di un intervento volto a migliorare l’organizzazione dei servizi sociali nella zona. La struttura sarà collocata in un edificio già predisposto per attività di questo tipo.

Sarà approntata entro giugno, la sede della stazione di posta e del progetto ‘ Dopo di noi ’ di via Saffi. Infatti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso il differimento al termine della co-progettazione per la definizione e realizzazione degli interventi previsti dal bando Pnrr, inizialmente fissato al 31 marzo. Quindi, considerando che la sistemazione dell’immobile al Paese Alto avverrà entro giugno, il progetto verrà portato lì. La stazione di posta infatti è stata attivata in sedi ‘ponte’ e, da quest’estate, disporrà di una location definitiva. L’iniziativa risulta di ancora maggiore interesse se si considera il momento storico che la riviera delle palme sta vivendo, soprattutto in tema di emergenza casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Saffi si prepara ad accogliere i servizi sociali Il Trentino si prepara ad accogliere Emma e i NegramaroOltre a loro, tante altre voci italiane canteranno sul palco del Trento Live Fest. Baronissi si prepara ad accogliere Libro Aperto Festival 2026Dal 10 al 12 aprile 2026 Baronissi tornerà a essere il punto di riferimento della letteratura per bambini, ragazzi e giovani lettori con una nuova... Argomenti più discussi: Via Saffi si prepara ad accogliere i servizi sociali; Bologna, dopo la festa tornano i lavori in San Felice per gli interventi accanto alla Porta: Durante le vacanze di Pasqua, con le scuole chiuse meno disagi. Tutte le modifiche al traffico; Via Saffi, futuro del carcere. Primo sì al nuovo progetto; Nel cantiere del tram è stato trovato un ordigno bellico. Da via Montevideo a corso Aurelio Saffi, fino a corso Europa e alla Valpolcevera, traffico in tilt per una serie di incidenti e criticità in rapida successione. Feriti, mezzi bloccati e pesanti ripercussioni sulla viabilità in diversi quartieri - facebook.com facebook Via Coazze si trasforma: più verde, più spazio, più comunità. Nuova area pedonale tra via Saffi e via Almese, realizzata con il contributo dei cittadini. Più alberi, panchine, spazi per eventi e bici, illuminazione LED e giardino riqualificato. torinoclick.it/territor x.com