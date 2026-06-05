Un matematico, noto per aver previsto correttamente i vincitori degli ultimi tre Mondiali, ha annunciato chi potrebbe trionfare nel torneo 2026. I campionati si svolgeranno dal 11 giugno al 19 luglio in Nord America, coinvolgendo Stati Uniti, Canada e Messico.

Manca poco all'esordio dei Mondiali di calcio 2026, che si terranno dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Previsioni e statistiche sono già entrate nel vivo, e in molti stanno cercando di capire a chi andrà il titolo di Campione del Mondo. Uno dei pronostici più ascoltati è quello del matematico tedesco Joachim Klement, che nelle ultime tre competizioni ha azzeccato le squadre vincitrici. Grazie ai suoi modelli matematici, Klement predisse la vittoria della Germania in Brasile nel 2014, poi la Francia in Russia nel 2018 e infine l'Argentina nei Mondiali in Qatar, nel 2022. Dal momento che il suo metodo si è rivelato così infallibile, almeno in queste tre occasioni, in tanti hanno atteso di sentire cosa avrebbe avuto da dire per la Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mondiali 2026, il matematico che ha indovinato gli ultimi tre vincitori svela chi trionferà

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