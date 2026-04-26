Dopo la fusione tra WWE e UFC, avvenuta su iniziativa di Endeavor, si sono verificati diversi licenziamenti all’interno delle due organizzazioni. Questa operazione ha portato a cambiamenti nella struttura decisionale, generando domande su chi abbia approvato gli ultimi tagli del personale. La confusione sulla gestione delle risorse umane e sui responsabili delle decisioni è aumentata, lasciando spazio a molte speculazioni senza risposte ufficiali.

Da quando WWE e UFC, per volere di Endeavor, si sono fuse dando vita a quella che oggi conosciamo come TKO, si è creata una gran confusione su chi fa cosa, chi prende le decisioni e via dicendo. Il fan medio, in genere, ha la risposta pronta: se le decisioni sembrano sensate allora sono prese dalla partecipazione WWE, se lo sono un po’ meno allora è stata EndeavorTKO. Si è sollevata la questione anche nelle ultime ore, dopo più di 20 licenziamenti che sono stati annunciati nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile. Nomi sconvolgenti (come Kairi Sane ), nomi meno noti a chi non segue tutta la programmazione WWE, ma la domanda che aleggia è sostanzialmente una: chi ha deciso questi licenziamenti? Nel giornalismo di settore si è cercato di fare un po’ di chiarezza.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Chi ha deciso gli ultimi licenziamenti?

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