Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha commentato i suoi primi tre anni in Italia, affermando di aver affrontato situazioni mai viste prima nel paese. Ha inoltre dichiarato di desiderare che gli venga riconosciuto l'affetto che nutre per il club. Le sue parole sono state rese pubbliche in un'intervista, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici.

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© Calcionews24.com - Milan, Cardinale svela: «Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Vorrei che mi venisse riconosciuto che tengo a questo club»

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