Mondiale 2026 | la Fifa vieta ufficialmente le vuvuzela negli stadi

La Fifa ha deciso di vietare l’uso delle vuvuzela negli stadi durante il Mondiale 2026. La misura riguarda anche altri oggetti considerati disturbanti o che possono compromettere la sicurezza. La decisione è stata presa per garantire un ambiente più controllato e meno rumoroso durante le partite. La normativa si applica agli eventi in Nord America, dove si svolgerà il torneo. La Fifa ha specificato che il divieto mira a mantenere un’atmosfera più ordinata negli stadi.

Quali altri oggetti comuni saranno vietati negli stadi nordamericani? Perché la Fifa ha deciso di eliminare i suoni tradizionali? Come influirà il divieto delle borracce sulla salute dei tifosi? Quali rischi per la sicurezza hanno spinto al bando dei laser??? In Breve Nuovo regolamento vieta anche fischietti, trombe ad aria e puntatori laser negli stadi. Torneo coinvolgerà 48 squadre distribuite in 16 città tra USA, Canada e Messico. Divieto borracce riutilizzabili solleva preoccu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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