La FIFA ha deciso di vietare le vuvuzelas durante il Mondiale 2026. Per oltre un decennio, queste trombette hanno accompagnato le partite, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi. La decisione arriva dopo anni di discussioni sul rumore prodotto. La scelta di bandire gli strumenti acustici si applica a tutte le partite del torneo. Non sono stati specificati eventuali alternative o restrizioni sui rumori durante le gare.

Per molti tifosi era un rumore insopportabile. Per altri, il suono stesso del Mondiale. Sedici anni dopo aver accompagnato ogni partita in Sudafrica, la vuvuzela scompare dagli stadi: la Fifa ha deciso di vietarla durante il Mondiale 2026 che inizierà giovedì prossimo e si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. La celebre trombetta di plastica, diventata il simbolo dell’edizione del 2010, compare infatti nell’elenco degli oggetti proibiti contenuto nel nuovo regolamento per gli spettatori. Insieme alle vuvuzela saranno vietati anche fischietti, trombe ad aria compressa e altri dispositivi considerati eccessivamente rumorosi. Per chi ricorda il torneo sudafricano, è difficile pensare a una decisione più simbolica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Addio vuvuzela, la Fifa le bandisce dal Mondiale 2026

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