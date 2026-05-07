Ipotesi ripescaggio Italia al Mondiale 2026 le rassicurazioni chieste dall' Iran alla Fifa dopo Vancouver

Le speranze di vedere l’Italia partecipare al Mondiale 2026 sono ancora vive, nonostante le decisioni ufficiali. Dopo il colloquio avvenuto a Vancouver, l’Iran ha richiesto alla FIFA alcune rassicurazioni riguardo a un possibile ripescaggio. La situazione riguarda le implicazioni di eventuali modifiche alle assegnazioni dei posti, e la FIFA sta valutando le richieste arrivate in questi giorni. Nessuna comunicazione definitiva è stata ancora rilasciata in merito.

Si continua a parlare della possibilità di un ripescaggio per l’Italia al Mondiale 2026 di calcio in programma quest’estate in Usa, Messico e Canada. L’Iran, cioè la nazione che lascerebbe spazio agli Azzurri a causa della guerra, ha chiesto rassicurazioni alla Fifa dopo i fatti di Vancouver, dove una delegazione iraniana che avrebbe dovuto partecipare al congresso Fifa è stata respinta al confine col Canada. Gli ultimi sviluppi sul possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale Cosa è successo a Vancouver Le parole di Infantino e Trump su Iran al Mondiale e ripescaggio Italia Gli ultimi sviluppi sul possibile ripescaggio dell’Italia al...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ipotesi ripescaggio Italia al Mondiale 2026, le rassicurazioni chieste dall'Iran alla Fifa dopo Vancouver Notizie correlate Italia al Mondiale 2026? Spunta l’ipotesi ripescaggio al posto dell’IranL’Italia resta ufficialmente esclusa dal Mondiale 2026 dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia, segnando il record storico di tre... Mondiale 2026, ipotesi ripescaggio per l’Italia? Christillin: «È tutto nelle mani della FIFA ma sarebbe umiliante! Propongo quell’altra nazione»Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Infantino gela l'Italia: L'Iran parteciperà ai Mondiali 2026; Italia ripescata ai Mondiali 2026, Infantino chiude il caso: l'annuncio della Fifa; Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran? Tutte le ipotesi di ripescaggio degli azzurri; Quote Italia ripescata Mondiali 2026: gli operatori ci credono. Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 ormai si basa solo su debolissime congetture sull’IranL'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran continua a circolare, ma ormai si regge quasi soltanto sulle dichiarazioni ... fanpage.it Mondiale 2026, ipotesi ripescaggio Italia, Zampolli: Partita aperta, dipende dall'IranPaolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali e lo sport, si muove tra diplomazia e grandi eventi ed al centro delle indiscrezioni che lo vedono impegnato a fare ... tuttojuve.com Italia al Mondiale, clamorosa ipotesi ripescaggio. Zampolli: “Con l’appoggio di Trump ho chiamato Infantino” - facebook.com facebook Retrocessione Sassari, dal ripescaggio alla vendita: le ipotesi de 'L'Unione Sarda' #LBASerieA | #pianetabasket x.com