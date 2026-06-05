Momoyama riparte da Forte dei Marmi | Firenze è cambiata troppo qui sushi di alto livello per una località esclusiva

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Momoyama riapre a Forte dei Marmi dopo 25 anni, lasciando alle spalle la chiusura di un locale storico a Firenze. Il nuovo ristorante si trova in una località esclusiva e offre sushi di alto livello, differenziandosi dalla scena gastronomica precedente. La decisione di trasferirsi è motivata dalla volontà di adattarsi ai cambiamenti della città toscana, ritenuta troppo mutata rispetto al passato.

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Forte dei Marmi, 5 giugno 2026 – Dopo venticinque anni di storia si è chiuso un capitolo per la ristorazione fiorentina ma se ne sta aprendo un altro per la sorridente Versilia. Momoyama, tra i pionieri del sushi in Italia e punto di riferimento per generazioni di appassionati della cucina giapponese, ha lasciato Firenze per trasferirsi a Forte dei Marmi, in via Ponchielli. Una decisione maturata nel tempo e che oggi si concretizza con l'apertura del nuovo locale prevista per la metà di giugno. La riapertura a Forte dei Marmi. "Abbiamo chiuso a Firenze il 30 luglio 2025 e adesso siamo pronti a ripartire al Forte dei Marmi", spiega Duccio Di Giovanni, anima storica del progetto insieme ai soci Alessio Esposito e Massimo Marchionni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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