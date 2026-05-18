Valenza scopre la Toscana | il mercato di Forte dei Marmi arriva qui
Questa domenica, a Valenza, si terrà un mercato che riprende lo stile e l’offerta tipici di Forte dei Marmi, con bancarelle che proporranno prodotti di vario genere lungo Corso Garibaldi. I visitatori potranno trovare abbigliamento, accessori e oggetti di pregio, riconoscibili dall’etichetta originale e dal marchio di qualità. Le bancarelle saranno disposte lungo la strada centrale, mantenendo l’atmosfera di un mercato all’aperto con diversi espositori. È prevista anche una presenza di venditori autorizzati, per garantire l’autenticità dei prodotti.
? Punti chiave Cosa troverai tra i banchi di Corso Garibaldi questa domenica?. Come riconoscerai l'autentico marchio contro le imitazioni del mercato?. Quali prodotti esclusivi porteranno gli artigiani toscani a Valenza?. Perché questo evento cambierà il ritmo della vita cittadina?.? In Breve Evento in Corso Garibaldi dalle ore 8 alle 19 anche con maltempo.. Consorzio fondato nel 2002 per proteggere il marchio degli ambulanti storici.. Offerta include pelletteria, cashmere, tessuti fiorentini e oggettistica di lusso.. Pagina Facebook ufficiale conta oltre 200.000 fan reali del tour.. Domenica 24 maggio, dalle ore 8 alle 19, Corso Garibaldi a Valenza ospiterà il ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi, con l’obiettivo di trasformare le strade del centro in una vetrina esclusiva dedicata al Made in Italy. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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