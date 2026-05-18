Valenza scopre la Toscana | il mercato di Forte dei Marmi arriva qui

Questa domenica, a Valenza, si terrà un mercato che riprende lo stile e l’offerta tipici di Forte dei Marmi, con bancarelle che proporranno prodotti di vario genere lungo Corso Garibaldi. I visitatori potranno trovare abbigliamento, accessori e oggetti di pregio, riconoscibili dall’etichetta originale e dal marchio di qualità. Le bancarelle saranno disposte lungo la strada centrale, mantenendo l’atmosfera di un mercato all’aperto con diversi espositori. È prevista anche una presenza di venditori autorizzati, per garantire l’autenticità dei prodotti.

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