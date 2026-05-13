Nella giornata del 13 maggio a Forte dei Marmi, una mamma e sua figlia sono state prese in ostaggio durante una rapina in una villa. I malviventi hanno minacciato le vittime con armi da fuoco, portando via un bottino di circa tre milioni di euro. La polizia sta conducendo le indagini per identificare gli autori dell’episodio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Forte dei Marmi, 13 maggio 2026 – Il terrore in casa, le pistole puntate alla tempia e un bottino da 3 milioni. E’ stato un vero incubo quello vissuto da due donne (madre e figlia di 80 e 50 anni) tenute in ostaggio da quattro banditi armati che hanno fatto irruzione nella villa. L’episodio, l’ennesimo nel giro di poche settimane, è accaduto in via Agnelli, una delle strade vicine al centro caratterizzata da un susseguirsi di abitazioni di lusso. Erano le 23,30 di lunedì quando la madre è uscita di casa per prendere alcune casse d’acqua sistemate nel loggiato esterno. https:www.lanazione.itsalutestefano-pierluigi-careggi-kymmi5qh A quel punto sono spuntati i banditi che hanno minacciato e spinto la donna dentro la villa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore in villa a Forte dei Marmi: madre e figlia prese in ostaggio durante una rapina, bottino da 3 milioni

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