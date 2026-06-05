Momento Nordés | a Milano il rituale dell' aperitivo si lascia travolgere da una nuova onda atlantica

"Momento Nordés" è la nuova esperienza immersiva firmata dal gin premium Nordés gin, creata per portare una ventata di freschezza a uno dei rituali sociali più iconici d'Italia: l'aperitivo.A Milano, Roma (e non solo) trenta speciali eventiDa giugno a settembre, Milano e Roma saranno il punto di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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