L’onda atlantica sta attraversando le Alpi, portando pioggia intensa e venti forti nel Veneto e nel Friuli. Le previsioni indicano che il fronte si sposterà verso le zone centrali del Nord, con possibili nubifragi nelle aree più esposte. Le precipitazioni sono già in aumento e si attendono temporali violenti nelle prossime ore, con rischi di allagamenti e frane in alcune zone.

? Punti chiave Come si sposterà l'onda atlantica verso il cuore del Nord?. Quali zone rischiano i nubifragi più violenti nei prossimi giorni?. Perché lo scontro termico può scardinare l'attuale alta pressione?. Quando inizierà il peggioramento sistematico previsto per giugno?.? In Breve Codroipo registra 16 mm di pioggia e la diga Val Noana 15 mm.. Rifugio Carbonetto a 1.874 metri colpito da nubifragi e grandine nel Cuneese.. Scontro termico tra aria atlantica e anticiclone causa instabilità tra Piemonte e Friuli.. Previsioni indicano peggioramento sistematico e calo termico per i primi giorni di giugno.. Temporali e grandine colpiscono le Alpi occidentali mentre la perturbazione atlantica minaccia il Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo al Nord: l’onda atlantica scuote Alpi, Veneto e Friuli

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