Circondato da amici allo stadio di Istanbul il principe William si è lasciato travolgere dell' entusiasmo sugli spalti come un vero tifoso

Il principe William si trovava allo stadio di Istanbul insieme a un gruppo di amici, circondato da tifosi e pubblico. Durante la partita, si è mostrato molto coinvolto, seguendo l’evento con entusiasmo e partecipando alle emozioni sugli spalti. L’occasione ha rappresentato un momento di svago per il membro della famiglia reale, che ha condiviso la passione per il calcio nel contesto di una trasferta internazionale. La presenza del principe ha attirato l’attenzione di fotografi e spettatori presenti all’interno dello stadio.

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