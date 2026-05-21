Circondato da amici allo stadio di Istanbul il principe William si è lasciato travolgere dell' entusiasmo sugli spalti come un vero tifoso

Da iodonna.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe William si trovava allo stadio di Istanbul insieme a un gruppo di amici, circondato da tifosi e pubblico. Durante la partita, si è mostrato molto coinvolto, seguendo l’evento con entusiasmo e partecipando alle emozioni sugli spalti. L’occasione ha rappresentato un momento di svago per il membro della famiglia reale, che ha condiviso la passione per il calcio nel contesto di una trasferta internazionale. La presenza del principe ha attirato l’attenzione di fotografi e spettatori presenti all’interno dello stadio.

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A veva aspettato a lungo, il principe William. Forse troppo. Tre decenni, per la precisione. E ieri, allo stadio Be?ikta? Park di Istanbul, il 43enne erede al trono ha potuto festeggiare, raggiante, lo storico trionfo dell’Aston Villa nell’Europa League, tifando entusiasta a ogni rete del 3-0 contro il Freiburg. Una finale che, al fischio di partenza, lo aveva visto particolarmente teso e in preda alla preoccupazione, e che invece si è conclusa con urla di gioia e anche qualche lacrimuccia di commozione da parte del principe. Che per qualche minuto ha dimenticato di mantenere la sua solita compostezza Royal. Il principe William esulta: l’Aston Villa ha vinto l’Europa League X Il principe William alla finale dell’Europa League. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Circondato da amici allo stadio di Istanbul, il principe William si è lasciato travolgere dell'entusiasmo sugli spalti, come un vero tifoso
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