Docente apprezzata innamorata del francese e della poesia impegnata nel sindacato | chi è la prof accoltellata a Trescore

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo, un’aggressione si è verificata presso un istituto comprensivo a Trescore Balneario, coinvolgendo una docente di 57 anni. La donna, conosciuta per il suo impegno nel settore scolastico e per la passione per il francese e la poesia, è stata ferita con un coltello durante l’episodio. La vicenda sta ora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

È Chiara Mocchi, 57 anni, la docente di francese rimasta ferita nell’aggressione avvenuta nella mattinata di mercoledì 25 marzo all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario. Insegnante con una lunga esperienza, è apprezzata e conosciuta non solo per l’attività scolastica, ma anche per il suo impegno nella promozione linguistica e culturale, oltre che come delegata della Rsu della Cisl Scuola di Bergamo. In passato ha collaborato anche con l’Università degli Studi di Bergamo, lavorando nell’ambito della didattica del francese. Parallelamente all’insegnamento, ha sviluppato un percorso legato alla poesia e alla divulgazione culturale, organizzando eventi come lezioni-concerto e spettacoli teatrali basati su testi propri e di altri autori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Docente accoltellata a Trescore Balneario, Salvini: “Tutti dobbiamo interrogarci, serve l’approvazione immediata della norma sui coltelli”Matteo Salvini esprime solidarietà alla docente ferita e sollecita l'approvazione immediata della norma parlamentare che vieta di portare dei... Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. I presidi: segnale allarmanteTrescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media...