Albano sua figlia è contro di lui | la famiglia Carrisi sempre più spaccata rapporti azzerati momento difficile

Recentemente, la famiglia Carrisi è tornata al centro dell’attenzione a causa di tensioni pubbliche tra Albano e sua figlia. Dopo le dichiarazioni di Romina Power in televisione, sono seguite repliche di Albano, alimentando un clima di scontro. I rapporti tra i membri della famiglia risultano molto deteriorati e la situazione appare difficile da ricucire. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e dei fan.

Negli ultimi tempi le tensioni all’interno della famiglia Carrisi sono tornate sotto i riflettori, complici le dichiarazioni rilasciate da Romina Power in televisione e le successive repliche di Albano. A rendere ancora più evidente la frattura è stato l’intervento della figlia Romina Carrisi, che durante un’intervista ha raccontato il disagio vissuto da lei e dai fratelli nel vedere i genitori affrontarsi pubblicamente a colpi di accuse e frecciate. Le sue parole hanno mostrato un clima familiare tutt’altro che sereno, segnato da incomprensioni profonde e da rapporti che, almeno al momento, sembrano difficili da ricucire. Romina jr contro il padre Albano: ecco le sue parole lucide e ragionevoli.🔗 Leggi su Donnapop.it

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Albano, sua figlia è contro di lui: la famiglia Carrisi sempre più spaccata, rapporti azzerati

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Argomenti più discussi: Il film, il successo, i quattro figli, la scomparsa di Ylenia: la storia d’amore tra Romina Power e Al Bano Carrisi; Al Bano a Domenica In risponde a Romina Power in lacrime: Come fai a dire che non avevi il mio sostegno quando Ylenia è scomparsa e che sono andato via per lavorare? È una pugnalata al cuore; Ylenia ma anche Yari, Cristel e Romina Jr: chi sono e cosa fanno i figli di Al Bano e Romina Power; RaiNews. . Dopo le dichiarazioni rilasciate a 'Belve' da Romina Power, Al Bano ha replicato a Domenica In. Ospite di Mara Venier ha raccontato, con rabbia e dolore, la sua versione dei fatti riguardo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi e la fine del matrimo.

Non sapere che fine ha fatto tua figlia è una cosa terribile. Se muore hai un corpo su cui piangere. Mi dispiace per Albano e Romina. Ma parlarne a cosa serve mi chiedo #LVB x.com

Caffè Italia * 03/05/26 reddit