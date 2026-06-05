È stata presentata una mozione per accelerare l’elettrificazione della linea ferroviaria verso Campobasso nel Molise. Si discute sull’utilizzo di 13 milioni di euro disponibili e su come impiegarli al meglio. I fondi del PNRR, destinati a questo progetto, rischiano di essere persi entro il 2026 se non si agisce tempestivamente.

Come si possono usare i 13 milioni di euro disponibili per accelerare?. Perché i fondi PNRR rischiano di andare perduti entro il 2026?. Quali errori progettuali hanno causato il crollo delle gallerie a Vinchiaturo?. Chi deve garantire il monitoraggio trimestrale dei lavori ferroviari?.? In Breve Fondi PNRR da 210 milioni di euro da impegnare entro il 30 giugno 2026. Economie di 13 milioni di euro disponibili per accelerare i cantieri RFI. Lotto da 42,5 milioni di euro per potenziare la forza lavoro operativa. Crollo di gallerie nella zona di Vinchiaturo causa ritardi tecnici strutturali. Il treno per Campobasso non può più aspettare il 2028: la battaglia per l’elettrificazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Campobasso.

© Ameve.eu - Molise: mozione per anticipare l’elettrificazione verso Campobasso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Molise in festa: sport e movimento tra Isernia e CampobassoIl 7 giugno si terrà un evento sportivo al Parco della Stazione di Isernia, coinvolgendo diverse attività di movimento e fitness.

Maltempo in Molise: arriva il rinforzo della Polstrada a CampobassoIl Ministero dell’Interno ha deciso di inviare dieci agenti della Polizia stradale a Campobasso, in risposta alle recenti difficoltà causate dal...