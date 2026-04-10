Il Ministero dell’Interno ha deciso di inviare dieci agenti della Polizia stradale a Campobasso, in risposta alle recenti difficoltà causate dal maltempo nella regione. Il rinforzo temporaneo mira a gestire meglio le criticità sulla rete stradale locale, che sono aumentate a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La presenza degli agenti si concentrerà principalmente sulla viabilità e sulla sicurezza delle strade.

Il Ministero dell’Interno ha disposto l’invio di dieci nuovi agenti della Polizia stradale per la sezione di Campobasso, un rinforzo temporaneo che arriva a seguito delle recenti criticità emerse nel territorio molisano. La decisione mira a rispondere alle necessità operative accentuate dagli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la zona nelle ultime giornate, mettendo alla prova la tenuta del sistema viario. L’impatto del dissesto idrogeologico sulla sicurezza stradale. Le complicazioni causate dal maltempo e dal conseguente dissesto idrogeologico hanno messo in luce la vulnerabilità del reticolo stradale locale, richiedendo un intervento immediato per garantire la viabilità e la protezione dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Molise: arriva il rinforzo della Polstrada a Campobasso

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