Molise in festa | sport e movimento tra Isernia e Campobasso

Il 7 giugno si terrà un evento sportivo al Parco della Stazione di Isernia, coinvolgendo diverse attività di movimento e fitness. Nel frattempo, l’appuntamento a Campobasso è stato spostato rispetto alla data prevista a livello nazionale. La manifestazione prevede dimostrazioni e partecipazioni aperte al pubblico, con momenti dedicati a varie discipline sportive. Entrambi gli eventi mirano a coinvolgere la comunità locale nel movimento e nello sport.

? Punti chiave Cosa accadrà esattamente al Parco della Stazione di Isernia il 7 giugno?. Perché l'evento di Campobasso è stato spostato rispetto al calendario nazionale?. Chi coordinerà le dimostrazioni sportive nelle piazze molisane?. Come cambieranno le abitudini quotidiane dei cittadini dopo queste manifestazioni?.? In Breve Isernia ospita eventi al Parco della Stazione il 7 giugno dalle 17:00 alle 20:00.. Campobasso celebra in Piazza Vittorio Emanuele II sabato 13 giugno dalle 17:00 alle 20:00.. Manifestazioni basate sulla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003.. Coordinamento affidato alle Delegazioni Provinciali CONI di Isernia e Campobasso con Federazioni regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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