Molesta figlia della compagna | Due anni di pena

Un uomo di 54 anni è stato condannato a due anni di reclusione per aver molestato ripetutamente la figlia della convivente, una ragazzina. Le azioni, descritte come comportamenti sgradevoli e intrusive, hanno violato più volte la sua privacy e il suo spazio personale. Il processo ha portato alla condanna dell’uomo, che ha riconosciuto le accuse. La vicenda si è svolta davanti a un giudice, che ha emesso la sentenza.

Una serie di condotte sgradevoli e intrusive, che hanno ripetutamente violato l’intimità di una ragazzina, figlia della convivente di un uomo di 54 anni di Canzo. Finito ieri a processo a Como con l’accusa di violenza sessuale, seppure nell’ipotesi più lieve, aggravata dall’essere stata commessa nei confronti di una minorenne, è stato condannato a 2 anni di reclusione. I fatti di cui era accusato risalgono al periodo tra gennaio e luglio 2019, quando era andato a convivere con la madre della ragazzina, che all’epoca aveva 17 anni. In più occasioni, l’uomo aveva iniziato ad avvicinarla: inizialmente quando tornava a casa da scuola e lui le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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