Picchia la compagna davanti alla figlia di due anni | 37enne in manette

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Roccamonfina dopo aver aggredito la compagna davanti alla figlia di due anni. L'intervento dei carabinieri è arrivato a seguito di una segnalazione riguardante una lite violenta in una abitazione del luogo. L’arresto è stato eseguito per maltrattamenti in famiglia, e l’uomo si trova ora in custodia. La bambina era presente durante l’episodio e non ha subito danni fisici.

Un 37enne è stato arrestato a Roccamonfina per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento cautelare è stato eseguito in seguito a un intervento dei carabinieri della locale stazione scaturito da una segnalazione per una violenta lite in un'abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Picchia la compagna davanti alla figlia di 2 anni, poi cade dalle scale per fuggire dai carabinieriL'uomo è stato arrestato dai carabinieri, questa mattina, a Roccamonfina, nella provincia di Caserta. Picchia a sangue la compagna davanti alla figlia di pochi mesi: arrestatoPicchia a sangue la compagna davanti alla figlia di pochi mesi e viene arrestato dai carabinieri, un grave episodio di violenza domestica accaduto... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dramma di una 12enne nel tema: Papà picchia mamma; Aggredisce la moglie davanti alla figlia. Lei chiama i soccorsi e lo fa arrestare; Codice rosso a Nettuno, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato dalla polizia un quarantenne.; Maltrattamenti alla compagna. Finisce in cella. Vigevano, 19enne prende a pugni e a colpi di scopa la compagna rompendole la mandibolaIl giovane è stato arrestato, mentre la donna ha rimediato una prognosi di 80 giorni. Non ha denunciato, ma i carabinieri hanno proceduto d’ufficio inoltrando alla Procura della Repubblica di Pavia la ... ilgiorno.it - Scatenato, picchia tutti e sfascia tutto - Protagonista, un 19enne, finito al pronto soccorso per una rissa. #veneto #sanità #aggressioni facebook Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento x.com