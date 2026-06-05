Una donna e sua figlia hanno deciso di rifiutare le cure tradizionali per il cancro. Il marito ha dichiarato che non si tratta di creduloneria o di seguire metodi alternativi come quello di Hamer, che non prevedevano terapie specifiche. La famiglia ha affermato di aver scelto di rispettare la dignità della paziente. La decisione è stata comunicata in un contesto di discussione legale sulla validità delle terapie alternative.

PADOVA - «Non siamo seguaci di Hamer, non esiste nessun metodo Hamer, perché non aveva previsto delle cure specifiche. Il medico ha solo dimostrato che il cancro è una malattia psicosomatica derivante da un evento speciale, inaspettato e particolarmente doloroso». Lino Bottaro vuole fare chiarezza sulla morte della moglie Rita Benini, 60 anni, deceduta a causa di un tumore martedì scorso e della figlia Eleonora, scomparsa dieci anni fa per una leucemia linfoblastica acuta. Lino e la moglie erano stati condannati a due anni per omicidio colposo perché avevano sostenuto le volontà della ragazza, all'epoca 17enne, di non sottoporsi alla chemioterapia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Moglie e figlia rifiutano le cure per il cancro, Lino Bottaro: «Non siamo creduloni e nessun metodo Hamer, abbiamo scelto la dignità»

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Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancroLa madre di Eleonora Bottaro, morta nel 2016 a 18 anni per una leucemia linfoblastica acuta, si è lasciata morire rifiutando le cure.

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Temi più discussi: Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore; Negò la chemio alla figlia, mamma rifiuta anche per sé le cure e muore di tumore. Il marito: Farei come lei; Rifiuta le cure oncologiche come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore; Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancro.

Tumore, dopo Eleonora Bottaro muore anche la madre. Parla il padre: Vi racconto perché mia moglie ha rifiutato la chemio come nostra figlia. Nessun pentimentoPadova, Lino Bottaro e la famiglia seguivano le teorie di Hamer: la ragazza morì a 18 anni curandosi solo con vitamina C. Io e mia moglie condannati per omicidio ma nella chemio c'è polvere da sparo ... corrieredelveneto.corriere.it

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