Vietò alla figlia 18enne le cure per la leucemia | ora muore di cancro anche la madre di Eleonora Bottaro

Da ilgiornale.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 60 anni è deceduta per un cancro dopo aver rifiutato le cure. La donna era madre di una ragazza di 18 anni che, nel 2016, morì a causa di una leucemia linfoblastica acuta. I genitori della giovane avevano vietato alla figlia di sottoporsi a cicli di chemio e radioterapia.

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È morta per aver rifiutato le cure contro il cancro Rita Benini, 60 anni, madre di Eleonora Bottaro, la 18enne padovana deceduta nel 2016 per una leucemia linfoblastica acuta dopo che i genitori le vietarono di sottoporsi a cicli di chemio e radioterapia. La coppia era seguace del metodo Hamer, secondo cui è sufficiente sottoporsi a sedute di psicoterapia e assumere vitamina C per guarire dal tumore. Nel 2023 i coniugi Bottaro furono condannati a 2 anni di reclusione con l’accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia, una vicenda che al tempo scosse profondamente l’opinione pubblica. Il racconto del marito. Rita Benini è deceduta nella sua casa a Bagnoli di Sopra, nel Padovano, circondata dall’affetto dei familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Rita Benini, morta di cancro la madre che rifiutò la chemio per la figlia Eleonora Bottaro

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