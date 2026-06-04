Una donna di 60 anni è deceduta per un cancro dopo aver rifiutato le cure. La donna era madre di una ragazza di 18 anni che, nel 2016, morì a causa di una leucemia linfoblastica acuta. I genitori della giovane avevano vietato alla figlia di sottoporsi a cicli di chemio e radioterapia.

È morta per aver rifiutato le cure contro il cancro Rita Benini, 60 anni, madre di Eleonora Bottaro, la 18enne padovana deceduta nel 2016 per una leucemia linfoblastica acuta dopo che i genitori le vietarono di sottoporsi a cicli di chemio e radioterapia. La coppia era seguace del metodo Hamer, secondo cui è sufficiente sottoporsi a sedute di psicoterapia e assumere vitamina C per guarire dal tumore. Nel 2023 i coniugi Bottaro furono condannati a 2 anni di reclusione con l’accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia, una vicenda che al tempo scosse profondamente l’opinione pubblica. Il racconto del marito. Rita Benini è deceduta nella sua casa a Bagnoli di Sopra, nel Padovano, circondata dall’affetto dei familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vietò alla figlia 18enne le cure per la leucemia: ora muore di cancro anche la madre di Eleonora Bottaro

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Rita Benini, morta di cancro la madre che rifiutò la chemio per la figlia Eleonora Bottaro

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Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancroLa madre di Eleonora Bottaro, morta nel 2016 a 18 anni per una leucemia linfoblastica acuta, si è lasciata morire rifiutando le cure.

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Vietò alla figlia 18enne le cure per la leucemia: ora muore di cancro anche la madre di Eleonora BottaroRita Benini, 60 anni, credeva nel metodo Hamer e ha rifiutato le cure antitumorali. Nel 2023 lei e il marito erano stati condannati per omicidio colposo nei confronti della figlia appena 18enne ... ilgiornale.it

La madre di Eleonora Bottaro è morta di tumore: ha rifiutato le cure come la figliaLeggi su Sky TG24 l'articolo La madre di Eleonora Bottaro è morta di tumore: ha rifiutato le cure come la figlia ... tg24.sky.it