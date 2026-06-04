Rifiuta le cure come la figlia | la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancro

Da ilgazzettino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La madre di Eleonora Bottaro, morta nel 2016 a 18 anni per una leucemia linfoblastica acuta, si è lasciata morire rifiutando le cure. La ragazza aveva ricevuto diagnosi e terapie, ma i genitori avevano deciso di non sottoporla a chemioterapia e radioterapia. La donna è deceduta a causa della malattia, senza aver intrapreso trattamenti medici. La vicenda ha fatto discutere sulla scelta di rinunciare alle cure in presenza di diagnosi di tumore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PADOVA - La madre di Eleonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016 è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hamer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo “credo” fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di Conselve nel padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a due anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

rifiuta le cure come la figlia la mamma di eleonora bottaro si lascia uccidere dal cancro
© Ilgazzettino.it - Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

‘Giustizia per Eleonora’, manifestazione a Firenze per la giovane mamma di Rufina uccisa dal compagnoOggi a Firenze si è svolta una manifestazione in piazza Santissima Annunziata con lo slogan \

Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la figliaNella notte a Catanzaro, una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile in via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli.

Si parla di: Si è spenta Rita, la mamma di Eleonora Bottaro.

eleonora bottaro rifiuta le cure comeRifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancroPADOVA - La madre di Eleonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016 è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e ... ilgazzettino.it

eleonora bottaro rifiuta le cure comeSi è spenta Rita, la mamma di Eleonora BottaroSi è spenta all'età di 60 anni Rita Benini, moglie del noto fotografo Lino Bottaro e originaria di Villanova Marchesana. È morta per un brutto male, proprio come la giovanissima figlia Eleonora, che ... polesine24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web