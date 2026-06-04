Rifiuta le cure come la figlia | la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancro

La madre di Eleonora Bottaro, morta nel 2016 a 18 anni per una leucemia linfoblastica acuta, si è lasciata morire rifiutando le cure. La ragazza aveva ricevuto diagnosi e terapie, ma i genitori avevano deciso di non sottoporla a chemioterapia e radioterapia. La donna è deceduta a causa della malattia, senza aver intrapreso trattamenti medici. La vicenda ha fatto discutere sulla scelta di rinunciare alle cure in presenza di diagnosi di tumore.

PADOVA - La madre di Eleonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016 è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hamer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo “credo” fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di Conselve nel padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a due anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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