Modifiche alla legge elettorale Sara Ferrari | Il nostro voto non può valere di meno

Notizia in breve

È stata annunciata una modifica alla legge elettorale che riguarda il Trentino-Alto Adige. Un rappresentante ha affermato che il voto dei cittadini di questa regione deve avere lo stesso valore di quello degli altri italiani. La dichiarazione sottolinea la richiesta di parità nel peso delle schede elettorali, senza differenze tra le diverse aree del Paese. Nessuna altra informazione sui dettagli della modifica è stata fornita.