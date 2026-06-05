Modifiche alla legge elettorale Sara Ferrari | Il nostro voto non può valere di meno
È stata annunciata una modifica alla legge elettorale che riguarda il Trentino-Alto Adige. Un rappresentante ha affermato che il voto dei cittadini di questa regione deve avere lo stesso valore di quello degli altri italiani. La dichiarazione sottolinea la richiesta di parità nel peso delle schede elettorali, senza differenze tra le diverse aree del Paese. Nessuna altra informazione sui dettagli della modifica è stata fornita.
“Il voto delle cittadine e dei cittadini del Trentino-Alto Adige deve valere come quello del resto d’Italia, per scegliere chi governerà il Paese”. Con queste parole Sara Ferrari, deputata trentina del Partito Democratico, ha espresso la propria contrarietà alla proposta di legge presentata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Si parla di: ON. FERRARI (PD) * LEGGE ELETTORALE: IL VOTO DEL TRENTINO ALTO ADIGE DEVE VALERE COME QUELLO DEL RESTO D’ITALIA.
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