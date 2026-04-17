Voto ai fuorisede dopo lo stop al referendum FdI ci ripensa | sarà nella legge elettorale Come funziona il modello medico di base

Dopo il rifiuto di includere il voto dei fuorisede nel referendum, il partito di governo ha deciso di inserire questa misura nella legge elettorale. La proposta mira a estendere il diritto di voto anche ai cittadini che risiedono fuori dalla regione di origine, e il partito sta lavorando a un emendamento specifico per rendere questa idea una proposta concreta. Nel frattempo, si continua a discutere anche di come funziona il modello del «medico di base».

Fratelli d’Italia adesso vuole dare sostanza alla bandierina piantata in commissione. Dopo aver ottenuto l’allargamento del perimetro della legge elettorale anche al voto dei fuorisede, il partito di Giorgia Meloni lavora a un emendamento per provare a tradurre il tema in una proposta concreta. Non c’è ancora una bozza, né un testo pronto da depositare. Ma dentro FdI il dossier è aperto e l’idea su cui si ragiona comincia a prendere forma: consentire ai fuorisede di scegliere in anticipo il luogo in cui votare, con un meccanismo simile a quello usato per la scelta del medico di base da parte di chi vive temporaneamente lontano dalla residenza.🔗 Leggi su Open.online Meloni scende in campo per il referendum, spiega (a modo suo) la riforma e accusa gli avversari Notizie correlate Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisedeAl referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, gli studenti e i lavoratori fuorisede non potranno votare... Referendum giustizia, stop al voto per i fuorisedeSul voto ai fuorisede non si replica: se al referendum su lavoro e cittadinanza nel 2025 era stato possibile votare anche agli elettori che per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maggioranza e opposizione litigano ancora sul voto ai fuorisede; Voto fuorisede: maggioranza determinata, sinistra chiude al confronto; Il blitz della destra sulla legge elettorale per ridisegnare i collegi all’estero; Legge elettorale, è scontro su ipotesi modifica circoscrizioni Estero - Radio Studio90 Italia. Maggioranza e opposizione litigano ancora sul voto ai fuorisedePer i partiti di centrodestra la questione deve essere inclusa nella nuova legge elettorale, mentre per PD, AVS ... pagellapolitica.it Voto dei fuori sede, il PD in Regione presenta una proposta per modificare la legge nazionaleChiesta la modifica della normativa del 2004 per consentire alle Regioni di introdurre strumenti come voto anticipato e per corrispondenza. Milioni di cittadini ostacolati nell’esercizio del diritto ... lavocedigenova.it Nonostante la recente panne del voto elettronico a Basilea Città, la Cancelleria federale ha concesso a Grigioni, San Gallo e Turgovia l'autorizzazione per le votazioni del 14 giugno, giudicando il loro sistema sicuro e diverso da quello renano. facebook Amnesty Ungheria: «Non abbiamo chiuso con Orbán. Ma questo voto è un’occasione storica» x.com