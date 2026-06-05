Modena | Sonepar Italia a sostegno della Fondazione Rulli Frulli raccolti 3600 euro
A Modena, Sonepar Italia ha raccolto 3.600 euro a favore della Fondazione Rulli Frulli durante un evento dedicato alla partecipazione e allo sport. La somma sarà destinata alle attività della fondazione, che si occupa di progetti educativi e sociali. L'iniziativa ha coinvolto diverse persone e ha previsto momenti di aggregazione, con lo scopo di sostenere le iniziative della fondazione stessa. La serata ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori.
Modena, 6 giu. (Adnkronos) - Una serata all'insegna della partecipazione, dello sport e della responsabilità sociale quella promossa ieri sera, a Magreta, in provincia di Modena, da Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico che ha riunito oltre 350 partecipanti tra dipendenti, clienti, fornitori e rappresentanti del territorio presso l'Acetaia Leonardi. Momento centrale dell'evento - 'I Valori all'Orizzonte – Diversità & Inclusione' - è stata l'asta benefica a sostegno della Fondazione Rulli Frulli, realtà nata nel 2010 a Finale Emilia da un'idea del musicista e insegnante Federico Alberghini con l'obiettivo di unire musica e impegno sociale attraverso percorsi di inclusione, coesione e partecipazione attiva tra persone di diverse età e abilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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