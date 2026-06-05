Modena | Sonepar Italia a sostegno della Fondazione Rulli Frulli raccolti 3600 euro

Notizia in breve

A Modena, Sonepar Italia ha raccolto 3.600 euro a favore della Fondazione Rulli Frulli durante un evento dedicato alla partecipazione e allo sport. La somma sarà destinata alle attività della fondazione, che si occupa di progetti educativi e sociali. L'iniziativa ha coinvolto diverse persone e ha previsto momenti di aggregazione, con lo scopo di sostenere le iniziative della fondazione stessa. La serata ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori.