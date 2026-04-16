Coesione sociale e sostegno alle fragilità ultimi giorni per il Bando Persona della Fondazione di Modena

Fino a giovedì 30 aprile è possibile partecipare all'edizione 2026 del Bando Persona promosso dalla Fondazione di Modena. L'iniziativa prevede un finanziamento totale di 4 milioni e 700 mila euro destinato a progetti che promuovono la coesione sociale e forniscono supporto a persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità o svantaggio. La fondazione rinnova così il suo impegno in questo settore, offrendo un'opportunità di sostegno a enti e organizzazioni.

Scade giovedì 30 aprile l'edizione 2026 del Bando Persona con cui Fondazione di Modena rinnova il proprio impegno a sostegno della coesione sociale e delle persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità o svantaggio; l'avviso mette a disposizione un budget complessivo di 4 milioni e 700 mila.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Fondazione Coesione sociale. Zuppi e Pagniello per i dieci anniL’appuntamento è per domani, giovedì 26 febbraio, alle 17 in San Francesco per “Puntellare il bene. Savignano: 2 giorni di giochi e arte per la coesione socialeSavignano sul Rubicone ospita dal 21 al 22 marzo l’edizione 2026 del Fantasy Valley Experience, un evento che trasforma due giorni in una piattaforma... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Partecipazione, in Emilia-Romagna persone e comunità protagoniste delle scelte pubbliche; Bando per la promozione della salute mentale delle giovani generazioni.; Nuova scadenza! Invia la tua domanda per il servizio civile universale entro il 16 aprile.; Riprogettiamo il futuro. Bando Pubblico 2023 per la promozione e il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale in favore di Organizzazioni di Volontariato, di Associazioni di Promozione ...12/04/2022 - Con decreto dirigenziale n. 298 dell'11 aprile 2023 è stato rettificato l'Allegato 5 modello 3 - Dichiarazioni sostitutive e l'Allegato 7 modello 5 - Piano economico finanziario relativi ... regione.campania.it Torna il bando ACT, più sostegno ai legami veri sul territorioAperto fino al 9 aprile il nuovo bando Aspirare. Coinvolgere. Trasformare - ACT di Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del gruppo Unipol. Con uno stanziamento complessivo di 450 mila euro, ... vita.it In occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, l’assessorato all’inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio e il Corecom Lazio lanciano il bando “Comunicare l’inclusione” - facebook.com facebook