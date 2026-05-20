Un successo la presentazione della Fondazione Anlu | raccolti 7mila euro per l' Airc

Durante l’evento di presentazione della Fondazione ANLU, si è registrata una forte partecipazione di pubblico e una significativa raccolta di fondi. Sono stati donati circa 7.000 euro a favore dell’AIRC, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. L’iniziativa, intitolata “Gocce d’amore per sostenere la vita”, si è svolta presso un museo e ha visto la presenza della presidente della fondazione. La cifra raccolta sarà destinata a sostenere progetti di ricerca contro il cancro.

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