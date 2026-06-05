A Modena, alcune scritte con la frase “Meloni morta” sono state trovate sulle scalinate di un piazzale. La città, nota per la sua tradizione di sinistra e per aver vissuto un attentato di matrice estremista, ha assistito a manifestazioni pubbliche a favore dell’integrazione. Le scritte sono state associate a minacce provenienti da gruppi antifascisti. La polizia sta indagando per identificare gli autori e valutare eventuali collegamenti con altri episodi di minacce o atti vandalici.

“Meloni morta”. Questa è una delle scritte trovate sulle scalinate di un piazzale a Modena, città da sempre di sinistra che è scesa in piazza per l’integrazione dopo l’attentato di Modena compiuto da El Koudri. “Fascista occhio al cranio”, è l’avvertimento firmato ‘Modena antifa’. E ancora: “Se sei disoccupato è colpa del padrone, non dell’immigrato”. Tra le altre scritte spicca anche: “Israele brucia”, firmato ‘Modena antifa’. “Piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le gravi e ignobili scritte apparse al Bonvi Parken di Modena. Un gesto vile e intimidatorio che colpisce non solo una persona, ma le istituzioni democratiche nel loro complesso”, è stato il commento a caldo del senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale FdI in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Meloni morta”. A Modena scritte choc e minacce degli antifa

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