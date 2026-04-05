L’odio rosso si abbatte ancora sulla sede di nuova inaugurazione di Fratelli d’Italia a Bologna, in via Stalingrado. Solo pochi giorni fa le porte vetrate dell’immobile che da poche settimane ospita il partito di Giorgia Meloni erano state imbrattate con scritte come “fasci appesi” mentre nelle ultime ore è stato aggiunto un nuovo elemento d’odio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza che guardano verso la sede hanno ripreso l’esatto momento in cui una persona, una donna in questo caso, è arrivata in bicicletta, ha sputato contro la sede e poi ha imbrattato i muri accanto con la scritta “Meloni dimettiti” e la scritta “Antifa”.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sputi e scritte “antifa” contro la sede FdI: ancora odio rosso a Bologna

A Massa ancora scritte d’odio contro Meloni. FdI: «Non ci intimidiscono, il loro unico effetto è deturpare la città»Ancora scritte d’odio e che inneggiano alla violenza contro la premier Giorgia Meloni.

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