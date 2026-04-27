Il Premio Strega a Latina l’incontro con i 12 autori candidati al concorso

Lunedì 27 aprile si è tenuto a Latina un incontro con i dodici autori in corsa per il Premio Strega, uno degli eventi più attesi della rassegna Lievito. La manifestazione, in programma fino al 3 maggio, comprende un calendario di trenta appuntamenti distribuiti nell’arco di dieci giorni. La presentazione ha coinvolto i partecipanti in un momento dedicato alla lettura e alla discussione delle loro opere, inserendosi nel contesto culturale della città.

Quello di oggi, lunedì 27 aprile, è uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Lievito che per 10 giorni, e con 30 eventi, anima Latina fino al 3 maggio. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la rassegna porta in città lo Strega Tour.Il ritorno della “dozzina” nel capoluogo pontino è.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Premio Strega 2026, annunciata la dozzina finalista: titoli e autori dei 12 libri candidatiOggi, 1° aprile, sono stati annunciati i 12 finalisti del Premio Strega 2026, tra cui Ermanno Cavazzoni e Nadeesha Uyangoda, più la cinquina del... Leggi anche: Il Premio Strega torna a Latina. Con una novità esclusiva Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Montevideo, incontro con il vincitore del Premio Strega Andrea Bajani; Premio Strega 2026. Christian Raimo, L’invenzione del colore; Tra duelli e scandali, il capitolo segreto del premio Strega; Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026. Il Premio Strega a Latina, l’incontro con i 12 autori candidati al concorsoAl teatro Moderno la tappa pontina dello Strega Tour, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Lievito ... latinatoday.it Tra duelli e scandali, il capitolo segreto del premio StregaMoravia accusato di avere imbrogliato. L’automobile sognata da Morante. E Soldati a caccia di bistecca. Una mostra svela ottant’anni di retroscena ... repubblica.it Tra romanzi storici e storie contemporanee, i libri finalisti Premio Strega 2026 tracciano una mappa del presente - facebook.com facebook